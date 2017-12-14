Сделка объявлена: Disney покупает 21st Century Fox

The Walt Disney Corporation договорилась с Рупертом Мердоком о покупке основной части активов медиакорпорации 21st Century Fox за $52,4 млрд (или $66 млрд, включая долг). Это крупнейшая сделка в истории Disney. Корпорация оценила акции Fox в $40 за штуку, хотя еще в среду на бирже за них просили $32,75.
Часть средств от продажи актива Руперт Мердок получит акциями Disney. Стороны рассчитывают, что весь процесс поглощения, включая согласования с регулирующими государственными органами, займет от 12 до 18 месяцев. Disney получает киностудию 20th Century Fox и ее дочерние кинокомпании, телеканалы National Geographic и FX, региональные спортивные телесети, международные телесети, в том числе Star India и 39%-я доля в крупном европейском игроке рынка платного телевидения Sky. В сделку также включена 30% доля Fox в онлайн-сервисе Hulu и 50% компании Endemol Shine Group. Как и предполагалось, новостные и бизнес-каналы Fox в сделку не вошли. Руперту Мердоку также остается недвижимость и 53 акра земли близ Лос-Анджелеса, на которых располагаются студии Fox.
Вместе с новостью о приобретении активов Мердока пришла информация о том, что контракт главы корпорации Disney Боба Айгера продлевается до 2021 года, хотя ранее он изъявлял желание покинуть компанию после 2019 года.
14.12.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: THR.com, Deadline
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