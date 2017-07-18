Новости


Disney обвинили в нелегальном использовании технологии для спецэффектов

Компания Rearden намерена запретить прокат проектов Marvel и «Красавицы и чудовища»

Киногигант Disney получил чувствительный судебный иск от компании Rearden, разрабатывающей технологии производства визуальных эффектов. В иске говорится, что корпорация Disney незаконно использовала в производстве как минимум трех своих блокбастеров систему MOVA Contour, которая обеспечивает высококачественный захват мимики и движений актеров для создания виртуальных персонажей на экране. С помощью MOVA создавали Чудовище в фильме КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ и злодея Танос в кинокомиксах МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА и СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ

Rearden хочет получить денежную компенсацию за незаконное использование своей технологии, а также требует изъятия и уничтожения всех экземпляров вышеназванных фильмов. Пойти на такое Disney не может, но комментариев по ситуации пока не дает.

На самом деле, за спецэффекты и MOVA Disney заплатила, но компании Digital Domain. По утверждениям Rearden, Digital Domain не имела права пользоваться их разработками, так как незаконно приобрела права на них у сотрудника, укравшего MOVA у разработчика. Как утверждается, Disney был в курсе этой ситуации.

В июне федеральный суд США наложил временный запрет на дальнейшее использование MOVA компанией Digital Domain.

18.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com

Новости по теме:

Хакеры украли у Disney фильм и требуют выкуп

The Walt Disney получила квартальную прибыль в $2,39 млрд

CinemaCon: презентация Disney

Disney не захотел менять гендиректора

Disney установил новый абсолютный рекорд по величине кассовых сборов


Самое читаемое

39 авторских и экспериментальных лент, 12 фильмов от дебютантов и 8 детских картин

Победителями питчингов Минкультуры стали почти шесть десятков кинопроектов

Подробнее
Спецэффекты, локации и декорации

Как снимали фильм «Планета обезьян: Война»

Подробнее
Канал ярко анонсировал новые шоу и сериалы

НТВ презентовал новинки осеннего телесезона

Подробнее
Очная защита 57 проектов пройдет 20 июля в ТАСС

Фонд кино объявил дату и расписание питчинга независимых кинокомпаний

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 