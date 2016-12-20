Disney установил новый абсолютный рекорд по величине кассовых сборов

Релизы компании Disney в 2016 году собрали в мировом прокате в общей сложности более $7 млрд. Это новый индустриальный рекорд: абсолютное достижение как для самой компании, так и для всего рынка в целом. Ранее общегодовой рекорд кассовых сборов принадлежал студии Universal, которая в 2015 году в домашнем и международном прокате собрала своими фильмами $6,89 млрд.

К концу прошлого уикенда в активе Disney было около $2,7 млрд сборов в США и Канаде и около $4,3 млрд пришли с международных рынков. Год еще не завершен, потому сумма продолжает расти. Свою лепту активно вносят вышедшие в декабре МОАНА и ИЗГОЙ–ОДИН.

Самым кассовым кинопроектом компании в 2016 году стал ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ (касса – $1,15 млрд, из которых $408,1 млн собрано в США и $745,2 млн – в международном прокате). Лента занимает второе место в списке самых кассовых релизов 2016 года в США и лидирует в рейтингах международных и мировых сборов года. Кроме того, чрезвычайно успешными оказались мультфильмы В ПОИСКАХ ДОРИ (общие сборы – $1,028 млрд), ЗВЕРОПОЛИС (общие сборы – $1,024 млрд), фильмы КНИГА ДЖУНГЛЕЙ (общие сборы – $966,5 млн), ДОКТОР СТРЭНДЖ (общие сборы –$652,8, прокат продолжается), а также только что вышедший ИЗГОЙ–ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ (общие сборы после первого уикенда – $295 млн). Также еще $736 млн мировых сборов в календарном 2016 году принесли ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ.

20.12.2016 Автор: Артур Чачелов