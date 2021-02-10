Компания Disney закрывает Blue Sky Studios, анимационное подразделение студии 20th Century Fox, сообщает Deadline. За время существования анимационная студия выпустила 13 полнометражных мультфильмов. Самым успешным проектом компании была франшиза ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, которая заработала в общемировом прокате $3,2 млрд. В общей сложности мультфильмы Blue Sky Studios принесли $5,9 млрд совокупного бокс-офиса.

Угроза закрытия нависла над Blue Sky сразу с момента покупки студией Disney компании 20th Century Studios в марте 2019 года. 2020-й год выдался для медиа-гиганта крайне трудным. Негативное влияние пандемии коронавируса выразилось в том числе в закрытии тематических парков. Поддержание на плаву третьей анимационной студии оказалось экономически нецелесообразным.

После поглощения студией Disney компании Fox в августе 2019 года было объявлено, что президент Walt Disney Animation Studios Эндрю Миллстайн вошел в состав руководства Blue Sky Studios наравне с президентом Робом Бэрдом. Теперь оба руководителя покинут компанию после расформирования.

Фактическое закрытие компании пройдет в апреле. Число сотрудников студии, которые могут могут быть уволены, составляет 450 человек. В Disney планируют изучить возможности перевести работников на другие открытые вакансии внутри компании. Примечательно, что ни одна другая крупная студия не проявила интереса к сотрудникам и другим активам Blue Sky.

Библиотека и прочая интеллектуальная собственность Blue Sky останется частью Disney. Персонажи франшизы ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД продолжат свою жизнь в рамках сериала на стриминг-сервисе Disney+. Полнометражный анимационный проект NIMONA, который должен был выйти на экраны в 2022-м году, теперь будет закрыт.

Последним релизом студии стал мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ, который не лучшим образом проявил себя в мировом прокате, собрав всего $171 млн. Изначально предполагалось, что амбициозный проект с участием Уилла Смита и Тома Холланда перерастет в полноценную франшизу. Самым кассовым релизом компании так и осталась третья часть ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА, освоившая в глобальном прокате $886 млн. В 2017 году оригинальный полнометражный проект Blue Sky Studios ФЕРДИНАНД получил номинацию на «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».

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10.02.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline