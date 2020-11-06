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Disney отложил выпуск проектов «Главный герой» и «Смерть на Ниле»

В США эти ленты должны были выйти в декабре 2020 года

Disney принял решение отложить выход в прокат в США двух крупных проектов компании 20th Century Studios. Речь идет о фантастической экшн-комедии ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ и детективе СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Обе картины были заявлены на декабрьских датах: первый − на 11 декабря, второй − на 18-ом. Новые даты выпуска релизов не сообщаются, однако известно, что ленты точно не выйдут в 2020 году.

Решение Disney касается американского кинопроката. Распространяется ли оно на международные рынки − не уточняется. В России ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ должен выйти 10 декабря. СМЕРТЬ НА НИЛЕ заявлена на 14 января 2021 года. 

Среди крупных студийных голливудских проектов в США в декабре остались лишь ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 студии Warner Bros. и полнометражный мультфильм Universal и DreamWorks Animation СЕМЕЙКА КРУДС 2: НОВОСЕЛЬЕ. Оба заявлены в США на 25 декабря. В России − на 24 декабря.

Перенос релизов Disney связан с последствиями распространения коронавируса в США и мире. Так называемая вторая волна уже привела к закрытию кинотеатров в ключевых для бизнеса европейских странах. В самих США кинотеатры не приносят большой выручки, а в важных для проката городах вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса площадки по-прежнему закрыты. 

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06.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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