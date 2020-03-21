Disney привлек $6 млрд в качестве долговых обязательств

The Walt Disney Company привлекла $6 млрд долларов в виде новых долговых обязательств. Об этом стало известно из заявления компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам, которое она подала в четверг, 19 марта. Disney зарегистрировала пять различных векселей, срок погашения которых распределен между 2025 и 2050 годами. Стоимость этих ценных бумаг − от $500 млн до $1,75 млрд, а процентная ставка варьируется с 3,35 до 4,7%.

Disney намерен использовать чистую выручку от продажи векселей для общих корпоративных целей, включая «погашение задолженностей по ценным бумагам». Другими словами, компания привлекла новые долговые обязательства чтобы погасить старые. На конец прошлого финансового года долгосрочный долг Disney составлял в общей сложности $38 млрд.

В записке для Комиссии по ценным бумагам также содержится примечание для инвесторов, предупреждающее о влиянии на бизнес нового коронавируса, который может при форс-мажорных обстоятельствах может повлечь за собой сбои в цепочке производства контента, дальнейшее закрытие тематических парков и снижение продаж рекламы.

Привлечение долгового капитала − популярная мера в среде крупных корпораций. Особенно актуальной она стала в связи с развивающимся кризисом, вызванном обвалами на рынках и эпидемией коронавируса. За последнюю неделю к этому инструменту обратились также Coca-Cola, Exxon, Pepsi и Verizon.

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21.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR