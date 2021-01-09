Disney назвал нового вице-президента по кинотеатральной дистрибуции

У Disney сменился исполнительный директор по кинотеатральной дистрибуции, сообщает Variety. Должность занял Тони Чемберс. Он заменил Кэтлин Тафф, которая курировала глобальную дистрибуцию компании последние два года. Тафф остается в компании в должности президента по вопросам производства, управления франчайзингом и мультикультурного взаимодействия. Чемберс будет отчитываться перед Джастином Коннолли, президентом платформенной дистрибуции. Коннолли, в свою очередь, отчитывается перед Каримом Дэниелом, руководителем направления медиа и развлекательной дистрибуции.

Чемберс пришел в компанию через несколько месяцев после объявления Disney о структурной реорганизации и переориентации на стриминг-вещание. Обязанности Чемберса будут отличаться от того, чем занималась Кэтлин Тафф. Чемберс будет координировать локальную и международную дистрибуцию всех проектов компании, включая как кинотеатральные, так и домашние релизы. Как известно, под брендом Disney объеденены сразу несколько крупных производственных компаний, а именно Walt Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studio, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Blue Sky Studios и Searchlight Pictures.

В условиях пандемии коронавируса Disney вынужен пересматривать традиционные модели выпуска фильмов. Согласно новой модели, контент-направление полностью сосредоточено на производстве новых продуктов, в то время отдел дистрибуции определяет, через какой канал фильм доберется до потребителя — выйдет ли проект на большой экран или будет размещен Disney+ или Hulu.

Чемберс работает в компании с 1995 года. За прошедшее время он занимал различные должности, в том числе пост руководителя отдела продаж и дистрибуции в отделениях на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Также он занимался вопросами развивающихся рынков, руководя дистрибуцией все на том же Ближнем Востоке, а также в Израиле, Турции, Греции и на Кипре. В последнее время он занимал пост старшего вице-президента по региональной дистрибуции в Великобритании и Ирландии. На данный момент Чемберс проживает в Великобритании, но работа на новой должности может вынудить его переехать в Лос-Анджелес.

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09.01.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety