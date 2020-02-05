За три месяца работы Disney+ набрал 28,6 млн подписчиков

Стриминговый сервис Disney+, запущенный в ноябре, набрал 28,6 млн подписчиков по состоянию на начало февраля. Эта информация содержалась в квартальном отчете, опубликованном во вторник, сообщает Deadline. Рост сервиса превысил внутренние эстимейты Disney: компания была настроена на 20–25 млн подписчиков. Причем последние 2 млн Disney+ набрал в январе — по состоянию на 31 декабря у онлайн-платформы насчитывалось 26,5 млн.

Согласно отчету, глобальная выручка Disney выросла на 36%, до $20,9 млрд. При этом цена за акцию упала на 17%, до $1,53.

Если рассматривать, из каких частей складывается валовая выручка за квартал, то кинотеатральный и ТВ / SVOD сегменты рынка принесли доход в размере $3,8 млн (рост более чем вдвое – с $1,8 млрд), а операционная прибыль утроилась – с $309 млн до $948 млн. При этом в целом блистательный рост частично сглаживался расходами из-за консолидации с 21st Century Fox и снижением продаж различного ТВ-контента третьим сторонам.

Локомотивами для кассовых сборов в четвертом квартале ожидаемо выступили ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II и девятый эпизод ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, а также МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. В совокупности три блокбастера выступили заметно сильнее, чем РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА, МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ и ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА год назад.

Выручка от кабельных сетей выросла на 20%, до 4,8 млрд долларов, а операционная прибыль увеличилась здесь на 16%, до $862 млн. Здесь консолидация с бизнесом Fox (в основном с FX и National Geographic), наоборот, помогла, а снижающим фактором выступили показатели сети ESPN, у которой увеличились расходы и уменьшились доходы от рекламы.

Доходы от прямого телерадиовещания за квартал увеличились на 34%, до $2,6 млрд, а операционная прибыль увеличилась на 41%, до 575 млн. Тематические парки и прочие услуги и продукты принесли за квартал $7,4 млрд, показав рост на 8%. Операционная прибыль сегмента увеличилась на 9%, до $2,3 млрд.

Комментируя опубликованные показатели, Боб Айгер подчеркнул, что глобальная популярность бренда Disney еще никогда не была такой высокой, в том числе среди молодежи, чему заметно способствовал запуск Disney+. Переход на принципиально иную стратегию развития нес в себе ряд затруднений, но компании удалось добиться в новом направлении ощутимого прогресса.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

05.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline