Disney завершила 2019 год с феноменальным кассовым результатом

The Walt Disney Studios отчиталась о кассовых достижениях 2019 года в мировом кинопрокате. В общей сложности, все фильмы всех студий корпорации (включая Fox) собрали за год $13,1517 млрд. Из них $8,8234 млрд принесли кинотеатры за пределами США и Канады, а остальные − $4,3283 млрд заработаны в американском прокате. Это рекордные показатели, лучшие в истории.

Без учета Fox проекты Disney собрали в общей сложности $11,1191 млрд ($7,3543 млрд в международном прокате и $3,765 млрд в прокате США. В обоих случаях − это феноменальные результаты). Ранее в международном прокате рекордным для Disney был 2016 год, когда студийные релизы получили $4,604 млрд. В США ранее лучшим для Disney был 2018-ый, принесший $3,092 млрд.

Сразу шесть проектов от The Walt Disney Company в 2019 году собрали больше миллиарда долларов. Это КАПИТАН МАРВЕЛ, МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, АЛАДДИН, ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, КОРОЛЬ ЛЕВ и ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II. Проекту ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД миллиард покорится уже в 2020 году. Два проекта из вышеназванных (МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ с $2,798 млрд и КОРОЛЬ ЛЕВ с $1,6568 млрд) вошли в десятку самых кассовых фильмов за всю историю проката. МСТИТЕЛИ этото тот возглавили, обойдя АВАТАР.

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03.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily