Disney объявил о приоритете онлайна над традиционными видами бизнеса

Корпорация Disney реструктурирует свои медиа- и развлекательные подразделения, поскольку потоковое вещание становится наиболее важным аспектом медиабизнеса компании. Об этом стало известно в понедельник. Решение подтвердил и генеральный директор компании Боба Чапека в эфире американского телеканала CNBC.

Пандемия коронавируса нанесла ущерб традиционному кинотеатральному бизнесу и дала толчок развитию потоковых сервисов. По состоянию на август принадлежащие Disney стриминговые сервисы имели около 100 млн платных подписчиков, более половины из которых являлись подписчиками Disney+. Для дальнейшего ускорения развития корпорация решила перевести весь свой медиабизнес в единую медиагруппу, которая будет отвечать за распространение контента, продажи рекламы и Disney+.

Новую медиагруппу возглавит Карим Дэниел, бывший президента отдела потребительских товаров, игр и издательского дела. Он будет отвечать за то, чтобы потоковое вещание стало прибыльным, поскольку компания продолжает вкладывать в них значительные средства. Он же будет принимать решения о выпуске того или иного релиза в онлайне или традиционных кинотеатрах. Алан Хорн и Алан Бергман останутся во главе студий компании − Walt Disney Studios, Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Animation Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и Searchlight Pictures. Студии будут создавать контент как для кинотеатров, так и для потоковых сервисов.

Новая структура компании начинает работать уже сейчас. Ожидается, что ее влияние на финансовую отчетность будет видно уже с первого квартала 2021 финансового года.

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13.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: CNBC