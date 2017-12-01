Сборы Disney в мировом прокате перевалили за $5 млрд

Суммарные общемировые сборы фильмов компании Disney в 2017 году перевалили за $5 млрд. Впервые в истории столь высокая планка покорилась одной компании третий год подряд.

На данный момент американский прокат принес киностудии чуть более 1,7 млрд, а кинотеатры за пределами США и Канады – $3,2 млрд. Самым успешным релизом 2017 года для компании стала сказка КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Ее общемировые сборы составляют почти $1,3 млрд. Пока это самый кассовый фильм среди всех картин, выпущенных всеми кинокомпаниями в кинотеатры в этом году. И, похоже, что он им и останется.

Пятое место в списке самых кассовых релизов года занимают выпущенные Disnеy СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 (касса в $863,6 млн). На восьмом месте ТОР: РАГНАРЕК (касса более $805 млн), совсем рядом с которым блокбастер ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ с $795 млн. $180 млн положил в общую копилку года мультфильм ТАЙНА КОКО, прокат которого начался совсем недавно. А еще в этом году были сборы от ТАЧЕК 3 и ИЗГОЯ-ОДИН.

Достигнутый результат Disney еще будет улучшать. Впереди у компании запланирован выпуск в прокат потенциального блокбастера ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Однако его кассовые сборы в основной своей массе, скорее всего, пойдут в зачет 2018 года.

01.12.2017 Автор: Артур Чачелов