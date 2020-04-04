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Disney определился с новыми датами для перенесенных релизов весны

Один из проектов ушел в онлайн на платформу Disney+

Корпорация Disney приняла несколько важных решений по проектам, выбывшим из графика проката из-за эпидемии коронавируса. Объявленные новые даты выпуска этих картин касаются американского рынка, но вряд ли будут сильно отличаться от дат выхода у нас. Единственное исключение − приключенческий фэнтези АРТЕМИС ФАУЛ, ранее  стоявший на последнем уикенде мая. Принято решение выпустить этот фильм только в онлайне, причем, только на платформе Disney+. В России, как известно, она не запущена.

МУЛАН перебрался на середину лета. Лента встала на 24 июля, чем заставила стоявший там приключенческий экшн КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ переехать на год − на 30 июля 2021 года. ЧЕРНАЯ ВДОВА перебралась на уикенд 6 ноября, передвинув запланированный там ранее проект ВЕЧНЫЕ на 12 февраля 2021 года. Из-за этого проект ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ переместился на вторые майские праздники 2021 года, а фильм ДОКТОР СТРЭНДЖ И МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ БЕЗУМИЯ ушел на 5 ноября 2021 года. Новый ТОР перебрался на 18 февраля 2022 года, а КАПИТАН МАРВЕЛ 2 − на 8 июля 2022 года. 

Новые даты повились и у фильмов 20th Century Studios. Лента Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ДИСПЕТЧЕР перебралась с июля на 16 октября, комедийный экшн ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ переехал на 11 декабря, полнометражный мультфильм БУРГЕРЫ БОБА − на 9 апреля 2021 года. Ранее здесь был заявлен новый фильм про Индиану Джонса, но теперь он не появится в кинотеатрах раньше 29 июля 2022 года. 

По прежнему без дат остаются триллеры НОВЫЕ МУТАНТЫ и ЖЕНЩИНА В ОКНЕ, костюмная комедийная драма ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛЬДА и хоррор ANTLERS.    

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04.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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