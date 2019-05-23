В Минкультуры прошел питчинг документальных проектов

Очное заседание Экспертного совета по неигровому кино, на котором были представлены проекты, претендующие на государственную поддержку, состоялось в Министерстве культуры Российской Федерации. Среди представленных проектов были ленты, посвященные знаковым событиям российской и мировой истории. В частности, режиссер Олег Штром показал проект документальной картины «Операция «Вывод», которая рассказывает о выводе советских войск из Афганистана.

Документальный фильм «Последняя тайна Распутина» планируется снять к 150-летию со дня рождения приближенного семьи последнего российского императора Николая II. Проект о Распутине представил на питчинге в Минкультуры режиссер Олег Шишкин. По его словам, в этом фильме впервые будут раскрыты подлинные результаты патолого-анатомического исследования тела Григория Распутина.

Андрей Шемякин представил проект фильма о жизни и творчестве немецкого режиссера и журналиста начала ХХ века «Колин Росс − учитель дьявола». На питчинге рассказали о проекте, посвященном открытию периодической системы химических элементов. Фильм называется «Менделеев», режиссер − Элла Тухарели.

Также на заседании Экспертного совета по неигровому кино был представлен фильм «Вверх по реке» режиссера Галины Леонтьевой. Он посвящен жизни поселка в Карелии, жители которого пытаются возродить рыбный промысел у себя на родине.

Всего на очном заседании Экспертного совета был рассмотрен 31 проект документальных фильмов.

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23.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ