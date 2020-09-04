Новости


«Довод» стартовал в России с рекордным для посткарантинного проката результатом

В четверг картина принесла кинотеатрам около 80% всех сборов дня

Первый посткарантинный американский студийный блокбастер ДОВОД (CAO) с успехом стартовал в России. По состоянию на 8 утра пятницы в ЕАИС у фильма значится касса в 36,5 млн рублей. Это на 82% больше, чем было у лидера прошлого четверга − фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Сумма ДОВОДА будет расти и более точные данные от дистрибьютора «Каро Премьер» поступят ближе к концу дня. В любом случае, уже сейчас видно, что ДОВОД стал абсолютным лидером кассы четверга, принеся кинотеатрам страны около 80% всех сборов дня. 

Вторая крупная голливудская новинка недели − фильм НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS) − значительного интереса у зрителей не вызвал. Судя по данным ЕАИС, за четверг лента собрала около 5 млн рублей (финальная сумма будет известна вечером в пятницу). 

Выход ДОВОДА негативно сказался на показателях фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ (MG), чьи сборы по сравнению с прошлым четвергом упали сразу на 64%. Судя по предварительным данным ЕАИС, прошедший четверг принес картине около 1,8 млн рублей. Однако ей удалось обойти лидера прошлой недели, фильм Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), чьи сборы рухнули сразу на 80% по сравнению с прошлым четвергом. По предварительным данным ЕАИС, за вчерашний день этот российский релиз собрал только около 1,3 млн рублей. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

04.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС

Новости по теме:

Итоги августа 2020 года в кинопрокате России и СНГ

Предпродажи билетов на «Довод» достигли 11 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «Вратарь галактики» лидирует, но сборы скромнее ожидаемых

Предварительная касса уикенда: «Гренландия» побеждает с большим отрывом от конкурентов

Официальная касса России: «Красотка в ударе» стартует с 9,7 млн рублей


Самое читаемое

Продолжаем публиковать череду рейтингов профессионалов киноиндустрии

БК составил рейтинг главных российских кинорежиссеров последних 10 лет

Подробнее
Обзор состояния кинопроизводства и кинопроката на одном из самых значимых рынков СНГ

Киноиндустрия Украины: шесть лет свободного плавания

Подробнее
«Гренландия» отстает всего на чуть-чуть

Предварительная касса уикенда: «Вратарь галактики» лидирует, но сборы скромнее ожидаемых

Подробнее
Среди них − громкие премьеры и эксклюзивы в Ultra 4K

Okko раскрыл список новинок, которые станут доступны в сентябре

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 