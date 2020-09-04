«Довод» стартовал в России с рекордным для посткарантинного проката результатом

Первый посткарантинный американский студийный блокбастер ДОВОД (CAO) с успехом стартовал в России. По состоянию на 8 утра пятницы в ЕАИС у фильма значится касса в 36,5 млн рублей. Это на 82% больше, чем было у лидера прошлого четверга − фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Сумма ДОВОДА будет расти и более точные данные от дистрибьютора «Каро Премьер» поступят ближе к концу дня. В любом случае, уже сейчас видно, что ДОВОД стал абсолютным лидером кассы четверга, принеся кинотеатрам страны около 80% всех сборов дня.

Вторая крупная голливудская новинка недели − фильм НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS) − значительного интереса у зрителей не вызвал. Судя по данным ЕАИС, за четверг лента собрала около 5 млн рублей (финальная сумма будет известна вечером в пятницу).

Выход ДОВОДА негативно сказался на показателях фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ (MG), чьи сборы по сравнению с прошлым четвергом упали сразу на 64%. Судя по предварительным данным ЕАИС, прошедший четверг принес картине около 1,8 млн рублей. Однако ей удалось обойти лидера прошлой недели, фильм Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NKI), чьи сборы рухнули сразу на 80% по сравнению с прошлым четвергом. По предварительным данным ЕАИС, за вчерашний день этот российский релиз собрал только около 1,3 млн рублей.

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04.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС