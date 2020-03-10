Фестиваль «Дух огня» назвал победителей

В Ханты-Манскийске завершился кинофестиваль «Дух огня». Межднародный киносмотр назвал победителей в ходе торжественной церемонии вручения призов. Главный приз − «Золотую тайгу» − взяла российско-грузинская лента ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК режиссера Дмитрия Мамулия.

Всего в международном конкурсе участвовало восемь картин. «Серебряную тайгу» вручили швецарской картине ПТИЧИЙ ОСТРОВ режиссеров Серджо да Кошта и Майя Кос. «Бронзовая тайга» ушла испанской ленте ЗУМИРИКИ Оскара Алегрия. Другая испанская работа − фильм ДОЛГАЯ НОЧЬ − стала обладателем Приза Гильдии киноведов и кинокритиков. Международное жюри в этом году возглавляла гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Параллельно на «Духе огня» шел конкурс российских дебютов. В его жюри входили режиссеры Наталья Меркулова, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева. Триумфатором здесь стал провокационный дебют Ксении Ратушной АУТЛО. Артхаусная драма, посвященная теме нетрадиционной любви, получила сразу три приза кинофестиваля, включая главный «Приз за лучший дебют». Приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль получил Денис Крюков за работу в картине ЭТЮД №2. Валерия Репина из фильма СДЕЛАТЬ КАК НАДО, награждена за лучшую женскую роль.

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходил с 5 по 9 марта. Среди нововведений этого года − параллельный сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

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10.03.2020 Автор: Артур Чачелов