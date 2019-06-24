«Движение вверх» продолжает собирать кассу в Китае

Российская спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ с успехом продолжает свой прокат в Китае. Во второй уикенд лента Антона Мегердичева собрала еще $2,97 млн, заняв шестое место в общем топе. Общие сборы картины в Поднебесной сейчас составляют $9,08 млн (около 62,3 млн юаней). Это один из лучших результатов для российского кино. Столько же в долларовом эквиваленте в тотале было у проекта ОН-ДРАКОН. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ обойдет его уже сегодня: у фильма хорошие отзывы и очень высокие зрительские оценки в соцсетях и онлайн-порталах по продажам кинобилетов.

На сегодняшний день лучший результат для российского кино в Китае − это $11,75 млн фильма СТАЛИНГРАД, который вышел еще в 2013 году. Мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3 в 2018-м собрал $11,46 млн (хотя, из-за разницы курсов, в юанях у него оказалось даже чуть больше, чем у СТАЛИНГРАДА). Крупнейший китайский портал по продаже билетов Maoyan прогнозирует ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ около $13 млн по итогам проката.

Напомним, что продажу ленты в Китай осуществила компания «Централ Партнершип». Прокатчиком фильма стала корпорация Huaxia Film Distribution Co.,Ltd.

Кроме того, 20 июня ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ вышло в кинотеатры Южной Кореи. За четыре дня в этой стране российская картина собрала $52,76 тыс., заняв 12 место общего топа по итогам уикенда.

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24.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group