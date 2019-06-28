«Движение вверх» официально стало самым кассовым российским фильмом в Китае

Картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Централ Партнершип» на сегодняшний день заработала в Китае 76,4 млн юаней (более 700,4 млн рублей). Таким образом, лента стала самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Поднебесной, обойдя такие отечественные проекты, как СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3 (74,2 млн юаней), СТАЛИНГРАД (71,9 млн юаней) и ОН – ДРАКОН (60 млн юаней).

Также лента Антона Мегердичева стала вторым по сборам иностранным художественным фильмом на спортивную тематику в китайском прокате, опередив картины КРИД 2 (Creed II) с Сильвестром Сталлоне, ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ (Moneyball) с Брэдом Питтом, БИТВА ПОЛОВ (Battle of the Sexes) с Эммой Стоун и другие. Проект стартовал в китайских кинотеатрах 13 июня и демонстрируется уже 14 дней, что также является рекордом для российского художественного кино на территории этой страны.

Картина сразу завоевала внимание китайских зрителей. Высокие оценки фильма на популярных ресурсах обеспечили ему полные залы, а Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР даже разослало рекомендательный документ о просмотре проекта тренерами и спортсменами.

«Китай – непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд, − говорит Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − Лента ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ стала исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила ей стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате. Уже после первых дней работы ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в кинотеатрах наш китайский партнер, дистрибьютор Вeijing AIRMITA Cultural Development Co.Ltd, расширил роспись и продлил прокат. Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ взяло эту историческую высоту».

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28.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Централ Партнершип