«Движение вверх» выйдет в прокат в Европе

Российский кинопроект ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ начинает свой зарубежный прокат уже 5 января 2018 года. В этот день лента Антона Мегердичева выходит в кинотеатрах Латвии, Литвы и Эстонии. Дистрибьютором картины выступит компания Garsu, которая очень успешно прокатала на территории Прибалтики предыдущий фильм студии «ТРИТЭ» – ЭКИПАЖ. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ расписано на 25 экранов.
А уже с 14 января начнется ивент-прокат фильма в кинотеатрах Германии, Австрии, Бельгии и Люксембурга. Дистрибьютором картины выступит компания Kinostar, а также проект Kino.Kartina.TV, учрежденный немецкой компанией Kartina Digital GmbH. Таким образом, помимо Прибалтики ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ появится еще в 100 кинотеатрах Европы, в том числе на площадках сетей CineStar, Cinemaxx, Kinopolis, UCI и Cineplex.
Помимо традиционных показов в крупных городах Германии, таких как Берлин, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Кельн и Мюнхен, фильм будет представлен зрителям и в небольших городах, таких как Баден-Баден и Филлинген-Швеннинген.
27.12.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: ЦПШ
Universal преодолела отметку $5 млрд общемировых сборов в 2017 году
«Защитники» попали в топ-10 самых продаваемых фильмов Великобритании
First International Production и Wild Bunch покажут «Викинга» Франции
«Заложников» продали в Европу, Китай и на HBO
Российский мультфильм попал в топ-10 уикенда в Китае и Южной Корее