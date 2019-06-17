В Китае неплохо стартовал фильм «Движение вверх»

13 июня в широкий прокат в Китае вышла российская спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Лента сумела проявить себя настоящим бойцом, показав драматичный, но успешный старт. Первый день широкого проката принес разочаровывающий результат: всего $325 тыс. При этом у фильма оказались необычайно высокие зрительские оценки на популярных сайтах и в соцсетях, и потихоньку картина начала разгоняться.

За четыре дня проката в активе ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в Китае оказалось $3,16 млн (почти 22 млн юаней). Этот результат больше, чем финальные цифры других крупных отечественных релизов, выходивших в Поднебесной − фильмов МАФИЯ (тотал − 21,1 млн юаней), ЗАЩИТНИКИ (20,24 млн юаней) МЕТРО (20 млн юаней), ЛЕД (17,3 млн юаней), АВГУСТ. ВОСЬМОГО (17,21 млн юаней), САЛЮТ-7 (16,85 млн юаней) и ВИКИНГ (14,11 млн юаней). При этом, лента Антона Мегендичева лишь немного не дотянула до цифр первого уикенда ЭКИПАЖА, однако, нет сомнений, что в тотале она их превзойдет.

По итогам прошедшего уикенда ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ заняло четвертую строчку китайского топа. На первом месте − ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ.

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17.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ent Group