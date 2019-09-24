«Дылда» представит Россию на «Оскаре»

В московском Доме кино прошло специальное заседание Российского оскаровского комитета, посвященное выбору представителя России на будущей премии «Оскар». По итогам голосования решено, что бороться за победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будет фильм ДЫЛДА Кантемира Балагова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя комитета Владимира Меньшова.

Действие фильма происходит в 1945 году. Он рассказывает историю двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде. Мировая премьера ДЫДЛЫ состоялась на Каннском кинофестивале, в официальной конкурсной программе «Особый взгляд». По итогам киносмотра лента получила приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.

Теперь лента должна будет попасть в так называемый лонг-лист премии, чо будет означать, что она допущена до соревнования за «Оскар». 92-я церемония вручения наград премии за 2019 год состоится в воскресенье, 9 февраля 2020 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

24.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС