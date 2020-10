В рамках ММКФ представили образовательный проект для российских продюсеров

1 октября на бизнес-площадке 42-го Московского международного кинофестиваля глава РОСКИНО Евгения Маркова представила проект EAVE ON DEMAND IN RUSSIA и анонсировала состав международных экспертов, которые будут работать с российскими продюсерами. EAVE ON DEMAND IN RUSSIA − образовательная программа, направленная на развитие международной копродукции, она является частью глобальной стратегии РОСКИНО по интеграции российских проектов в международный контекст.

Как подчеркнула Маркова, образовательный вектор – новое направление для РОСКИНО, которое будут развивать системно в кооперации с ведущими международными партнерами. Будущие участники EAVE ON DEMAND IN RUSSIA пройдут краткосрочное обучение в ноябре. Их тьюторами станут представители европейской киноиндустрии:

Жак Акшоти (Франция) − сценарист и сценарный консультант, эксперт по драматургической экспертизе проектов. В числе его работ – фильм НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ с Софи Марсо и Моникой Беллуччи (2009); ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ КРИЧИТ, получивший Приз Жюри на Каннском кинофестивале (2010); ДЕВУШКИ СОЛНЦА, показанный в основной программе Каннского фестиваля (2018) и другие. Работал с такими режиссерами, как Робер Брессон, Жан-Жак Бенекс и Ларс фон Триер.

Габор Грайнер (Германия) − эксперт по маркетингу и стратегиям фестивального продвижения, COO и директор по закупкам компании Films Boutique – обладателя «Золотого Медведя» (2017) и «Золотого Льва» (2011, 2016). Является членом Европейской киноакадемии.

Рийна Силдос (Эстония) − продюсер художественного и документального кино, основатель компании Amrion Productions, эксперт в области международного финансирования и маркетинга. В числе ее проектов: фильм ЛЕДИ В ПАРИЖЕ, вошедший в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно (2012); картина ЛИЦЕМЕРЫ, показанная на кинофестивале в Сан-Себастьяне (2016); «Товарищ ребенок», получивший приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Пусане (2018) и другие. Является одной из самых признанных персон в киноиндустрии Балтики.

С российской стороны в качестве эксперта выступит куратор и идеолог проекта EAVE ON DEMAND IN RUSSIA Наталья Дрозд − эксперт по юридическому сопровождению копродукционного процесса, юрист, продюсер компании «CTB», основатель компании Forest Film. Наталья Дрозд − продюсер 10 полнометражных фильмов, большая часть из которых сняты в копродукции со странами Европы и СНГ. В числе ее проектов: АРИТМИЯ Бориса Хлебникова (приз за Лучшего Актера в Карловых Варах, более 30 международных фестивалей и наград); СЕРДЦЕ МИРА Натальи Мещаниновой (2018) (премьера в Торонто и Сан-Себастьяне, более 20 международных фестивалей), Я НЕ ВЕРНУСЬ Ильмара Раага (2014) (премьера состоялась на кинофестивале Трайбека) и многие другие. В настоящий момент Наталья Дрозд копродюсирует проект КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ Юхо Куосманена (Россия, Финляндия, Эстония, Германия).

За 30 лет работы EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) реализовано 123 образовательных проекта в 89 странах мира. Выпускниками программы стали боле 2,3 тысяч продюсеров. Проекты, прошедшие через EAVE, завоевали 493 награды на различных международных фестивалях.

Участники программы EAVE ON DEMAND IN RUSSIA – российские продюсеры, чьи проекты пройдут конкурсный отбор, будут объявлены до конца октября. После серии мастер-классов и сессий с экспертами они получат возможность презентовать готовые проекты на бизнес-площадке Industry @ Tallinn&BalticEvent и встретиться с потенциальными финансистами, копродюсерами, мировыми агентами по продажам и дистрибьюторами.

EAVE ON DEMAND IN RUSSIA – совместный проект РОСКИНО и EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) разработан при поддержке Министерства культуры РФ. Заявки на участие в программе принимаются для рассмотрения комиссией до 11 октября 2020 года. Более подробно о программе − https://roskino.org/education_eave.

01.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО