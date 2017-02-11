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Фэнтези «Коловрат» продали в США

Первые новости с EFM в Берлине

Компания Well Go USA приобрела права на исторический фэнтези КОЛОВРАТ на территорию Северной Америки. Международные продажи этой картины осуществляет «Централ Партнершип».

Ранее права на ленту были реализованы в германоговорящие (компания Splendid) и франкоговорящие страны (Acteurs Auteurs Associes), а также в Испанию (Mediaset) и Монголию (Digital Contents). Даты выпуска картины на этих территориях пока неизвестны. В России КОЛОВРАТ выйдет во второй половине 2017 года. 

«Тот, факт, что фильм продан в США, будет играть очень важную роль в обеспечении успешности его дальнейших продаж по всему миру», – уверен глава «Централ Партнершип» Павел Степанов. «Мы отбираем для Северной Америки выдающиеся проекты высшего класса, – прокомментировала сделку президент компании Well Go USA Дорис Пфардрешер. – Нам кажется, что КОЛОВРАТ хорошо впишется в нашу коллекцию лучших проектов, которыми мы намерены поделиться с нашей публикой». 

11.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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