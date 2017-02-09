Российские компании активизируют продажи фильмов на EFM

9 февраля в Берлине начинается традиционный ежегодный международный кинофестиваль, а параллельно с ним и European Film Market – один из самых известных и крупных кинорынков мира. Россия будет представлена на нем стендом ROSKINO – Russian Cinema Worldwide, где свои проекты для международных байеров представят более 40 российских компаний. На стенде будут презентованы около полусотни российских кинопроектов и представлен обновленный каталог DOORS to Russian Cinema.

Одним из самых крупных продавцов российского кино на рынке станет Planeta Inform. Компания откроет предпродажи на исторический экшн СКИФ от продюсера Сергея Сельянова и фэнтези КОМА режиссера Никиты Аргунова, представив эксклюзивные материалы в рамках своей видеопрезентации. Среди других проектов в каталоге компании – хит продаж 2016 года, кинокомикс ЗАЩИТНИКИ (фильм будет выпущен в кинотеатральный прокат в Германии, Китае, Индии, Болгарии, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Мьянме, Индонезии и странах Латинской Америки), а также молодежная антиутопия ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ. Финальные версии двух этих картин покажут на берлинских скринингах и это будут их международные премьеры. Перспективной новинкой в пакете Planeta Inform стала российская фантастическая картина ИКАРИЯ, снятая известным болгарским режиссером Явором Гырдевым. Кроме того, компания представит на EFM фильм ужасов НЕВЕСТА, который уже заинтересовал многих покупателей из других стран после показа его 17-минутного футаджа на AFM. Теперь ленту покажут целиком на одном из закрытых скринингов в рамках кинорынка.

Компания Central Partnership представит на EFM свой флагманский проект ВИКИНГ, права на который уже реализованы в 60 стран мира. Отличными продажами может похвастаться и Art Pictures Studio, реализующая права на блокбастер Федора Бондарчука ПРИТЯЖЕНИЕ (сделки закрыты на 74 страны мира). В преддверии Берлинского кинорынка кинокомпания подписала соглашения о продаже прав на картину с компаниями Conquest Filmes (Латинская Америка) и R.D. FILMS (Индия). Кроме того, в пакете Art Pictures заготовлены проекты КУПИ МЕНЯ, ЛЕД и МИФЫ О МОСКВЕ.

Компания Yellow, Black and White представит на Европейском кинорынке сразу два проекта с Константином Хабенским: историческую ленту СОБИБОР и драму СЕЛФИ. Кроме того, покупателям предложат сказку ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, которую YBW снимает совместно с русским Disney. Эксклюзивный дистрибьютор проектов Тимура Бекмамбетова, компания Mirsand Ltd., представит закупщикам семейную музыкальную комедию МОЙ СУПЕР ПАПА и приключенческую драму ВРЕМЯ ПЕРВЫХ.

На EFM свои лучшие анимационные проекты представит компания WIZART. В этом году основной упор будет сделан на мультфильмах ВОЛКИ И ОВЦЫ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3 и УРФИН ДЖУС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ. Кроме того для гостей EFM будет презентован некий новый анимационный проект, работа над которым уже идет полным ходом.

Кроме непосредственных продаж, одним из основных событий EFM от России также станет представление Кинокомиссии Москвы, которая должна будет поддерживать российские и международные кинопроизводственные компании, заинтересованные в съемках проектов на территории российской столицы.

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ROSKINO, Planeta Inform