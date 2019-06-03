ФАС не нашла нарушений закона в переносе российского релиза «Мстителей»

Перенос даты старта фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ с 25-го на 29 апреля законен. К тому выводу пришла Федеральная анимонопольная служба, которая рассматривала этот случай из-за обращения к ней активистов Telegram-канала «Поворот на Право». Служба не нашла в деле признаков участия Министерства культуры, сообщает портал DTF.

Ведомство Владимира Мединского передало в ФАС документы, из которых следует, что дистрибьютор картины, компания WDSSPR, самостоятельно указала в прокатном удостоверении 29 апреля, как дату начала проката релиза.

«Примерно такого ответа мы и ожидали, − отмечают представители Telegram-канала «Поворот на Право». − Формально заявка была на 29 апреля. Но все же понимают, что заявки многих «перенесенных» фильмов были с такой датой исключительно из-за действий со стороны Минкульта: подадите датой раньше – не согласуем. Жаль, конечно, что ФАС полностью не исследовала все обстоятельства, не проверила переносы остальных фильмов, указанных в заявлении. К сожалению, пока не будет документального подтверждения того, что Минкульт отказал в прокате на определенную дату по причине поддержки других фильмов, никаких норм «формально» он не нарушает».

О переносе старта фильма в России с его мировой даты на 29 апреля стало известно 1 марта. Представители WDSSPR не назвали причину переноса. При этом, среди фанатов картины существует мнение, что выпуск был задержан по настоянию Минкульта. Это должно было расчистить вторйо уикенд для российской криминальной комедии МИЛЛИАРД.

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03.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: DTF