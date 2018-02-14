ФАС не согласовала законопроект о доле сеансов

Законопроект Министерства культуры РФ об установлении предельной процентной доли от общего количества сеансов в кинотеатрах для одного фильма не прошел согласование с Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщает портал RNS со ссылкой на слова замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

Законопроект «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», предлагавший установить определенное количество сеансов для каждого фильма в кинотеатре в течение дня, поступил в ФАС в июле 2017 года. «Антимонопольный орган не согласовал документ в связи с тем, что кинотеатры вправе самостоятельно планировать свою деятельность, ориентируясь на окупаемость сеансов, увеличение кассовых сборов и извлечение максимально возможной прибыли», – рассказал Андрей Кашеваров, уточнив, что с тех пор ведомства находятся в диалоге.

То, что идея ограничения сеансов не забыта Министерством культуры, напомнил Владимир Мединский, выступая на совещании с участием вице-премьера Ольги Голодец. Он призвал правительство поддержать законопроект ведомства, аргументируя необходимость его принятия давлением Голливуда и «руки рынка», которые оказывают влияние на кинопоказчиков и препятствуют получению высоких сборов российскими фильмами. Министр привел в пример «запредельную долю» сеансов фильма ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ «в определенные моменты проката», из-за чего кинотеатры якобы уменьшили количество сеансов российских картин. Однако, как оказалось, цифры, касаемые доли голливудской картины, приведенные министром, были недостоверными.

Еще одним аргументом министра культуры в пользу ограничительного законопроекта стали планы «Союзмультфильма» по выпуску в прокат двух долгостроев – полнометражных анимационных проектов ГОФМАНИАДА (релиз, предположительно, осенью 2018 года) и СУВОРОВ (желаемая дата релиза – 23 февраля 2019 года). По словам Владимира Мединского, в связи с этим необходимо усилить поддержку отечественных проектов.

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14.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS