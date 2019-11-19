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Фонд кино получил право 100%-го финансирования проектов

Это относится лишь к фильмам для детей и мультфильмам

Российский Фонд кино получил право обеспечивать полное финансирование производства кинопроектов, если речь идет о «национальных фильмах для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмах ведущих российских режиссеров-мультипликаторов». Об этом сообщается на сайте организации, где опубликован соответствующий приказ. Ранее, Фонд не мог покрывать более 70% бюджета фильма. 

Помимо объемов бюджетного финансирования проектов они затрагивают и другие важные аспекты. Так, в приказе прописано увеличение допустимого срока производства уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих режиссеров-мультипликаторов до 5 лет. Ранее этот срок ограничивался тремя годами. 

Кроме того, разъяснено понятие «ведущий режиссер-мультипликатор». Соответствующий этим критериям человек может быть как режиссером-постановщиком, так и художественным руководителем уникального авторского национального анимационного фильма.

Изменения вступили в силу 18 ноября.

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19.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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