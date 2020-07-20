«Кинопоиск» подарит кинотеатрам «Фею»

«Яндекс» и принадлежащий ему «Кинопоиск» выпустят в кинотеатральный прокат фильм Анны Меликян ФЕЯ. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию от онлайн-кинотеатра. Решение принято вместе с фондом «Кинопрайм», который финансово поддерживал создание картины. ФЕЯ выйдет в прокат на нестандартных условиях: всю заработанную на ее сеансах выручку кинотеатры смогут оставить себе. Прокатчики называют такое решение формой поддержки площадок после карантина, а также надеются, что это станет залогом хорошей росписи и большого числа сеансов.

Планируется, что картину распишут на 300 копий, в прокат она выйдет в начале августа. В Москве и там, где кинотеатры уже открыты, − с 1 августа. «Ведомости» сообщают, что решение о постановке картины в расписание уже приняли сети «Москино», «Мираж Синема», «Синема 5», «Киносфера». Идут переговоры с сетью «Премьер Зал». А вот «Объединенная киносеть», «КАРО», «Киномакс» и «Синема Стар» уже отказались от проката картины, в связи с тем, что она сначала вышла в онлайне.

ФЕЯ действительно легально доступна в Интернете с 30 апреля, хотя изначально предполагалось, что ее выпустят в кинотеатрах. Сейчас посмотреть фильм можно только по подписке «Кинопоиск HD». В связи с этим, многие склонны рассматривать решение о прокате картины в августе как маркетинговый ход онлайн-кинотеатра.

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20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости