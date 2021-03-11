«Форсаж 9» выйдет в России на месяц раньше, чем в США

Один из самых ожидаемых зрителями и кинотеатрами голливудских блокбастеров года − экшн ФОРСАЖ 9 − получил новую дату выхода в России. Лента встала на 20 мая, а значит, у нас она появится на пять недель раньше, чем в США. Интересно, что две недели назад студия Universal намеренно передвинула релиз картины на домашнем для себя американском рынке с мая на 25 июня. Это было связано с общим положением дел на рынке кинопроката в США.

В 2021 году это далеко не первый случай, когда релизы Universal в России планируются к выпуску раньше, чем в США. Так, на следующей неделе в прокат выходит боевик НИКТО − на неделю раньше, чем на родине. 18 августа, за три недели до релиза в США, в кинотеатрах России должен появиться мультфильм БОСС МОЛОКОСОС 2. Раньше, чем на других рынках русский Universal выпустит у нас и новый фильм о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ: картина стоит на 30 сентября, в то время как в США ее увидят только 8 октября.

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11.03.2021 Автор: Артур Чачелов