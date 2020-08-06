Фонд кино подал иск к создателям анимационного проекта ДЖИНГЛИКИ: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ. Это компания Open Aliance Media и писатель Олег Рой. Фонд требует возврата госсубсидии и собственных средств, выделенных им на производство мультфильма в 2016 году, а также неустойку в виде процентов. В картотеке Арбитражного суда Москвы указано, что сумма иска составляет свыше 31 млн рублей. Он будет рассмотрен 21 октября.

Фонд подал иск из-за неисполнением Open Aliance Media обязательств по производству и выпуску мультфильма. Полнометражный проект, основанный на вселенной популярного детского мультсериала «Джинглики», должен был выйти еще в 2018 году. Поручителем тогда выступал писатель Олег Рой (Резепкин), именно поэтому он указан в иске как один из соответчиков. По информации «Коммерсанта», Олег Рой является совладельцем Open Aliance Media, был ее генеральным продюсером и продюсером «Джингликов».

Представители студии заявляют, что свободных средств для возврата долга Фонду кино у нее нет. Однако в данный момент компания ведет переговоры с американскими инвесторами о продажи части прав на «Джингликов». Полученная от зарубежного партнера сумма поможет вернуть долги проекта. По данным «Коммерсанта», инвестором в данном случае выступает американская компания Orwo Studios, которая занимается размещением съемочных групп, компьютерной графикой, постпродакшеном, реквизитом и другими услугами.

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06.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, Арбитражный суд