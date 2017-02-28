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Фонд кино получил спецприз фестиваля «Белые столбы»

За пробуждение интереса зрителей к современному российскому кино

Работа российского Фонда кино отмечена на кинофестивале «Белые столбы». Организация получила специальный приз киносмотра. Награду вручили с формулировкой «За активную работу по созданию фильмов с высоким зрительским потенциалом и пробуждение интереса зрителей к современному российскому кино». Спецприз «Белых столбов» вручили исполнительному директору Фонда кино Антону Малышеву на церемонии открытия смотра. 

Фестиваль «Белые столбы» – единственный в России смотр архивного кино. Он проводится Госфильмофондом России каждый год. На этот раз кинофестиваль проходит в период с 27 февраля по 4 марта.

28.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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