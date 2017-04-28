Объявлен новый состав сценарной группы и экспертного совета Фонда кино

На сайте Фонда кино появились обновленные списки сценарной рабочей группы и экспертного совета. Их состав изменился примерно на четверть. Кроме того, сценарная группа увеличила количество членов с 20 до 22. В частности, теперь туда вошли продюсеры Петр Ануров и Михаил Врубель, сценарист Андрей Золотарев, редактор Александра Васнецова, режиссеры и сценаристы Павел Лунгин и Сергей Урсуляк, а также директор сети кинотеатров «Премьер зал» Владимир Петелин.

Приостановили свое членство в группе режиссер Анна Меликян, президент группы компаний «Люксор» Игорь Добровольский, издательский директор группы «Однако» Андрей Сорокин, редакционный директор журнала «Сеанс» Константин Шавловский и представитель от законодательного органа государственной власти Омской области в Совете Федерации Андрей Голушко.

Помимо вышеназванных персон, в состав рабочей группы вошли режиссеры Владимир Хотиненко, Петр Буслов и Сергей Меринов, режиссеры и сценаристы Денис Родимин и Роман Волобуев, сценаристы Николай Куликов, Алексей Казаков, Юрий Коротков, Олег Маловичко, Лариса Малюкова, Илья Тилькин, редактор Сергей Козин, главред Фонда кино Лариса Юсипова, аналитик Николай Ларионов, советник Председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.

Одна из главных задач сценарной рабочей группы Фонда – рассмотреть потенциал проекта еще на уровне заявки и первоначального текста.

В состав экспертного совета, который будет оценивать проекты на открытом питчинге и в дальнейшем рекомендовать выделение денег на их производство, вошли 20 человек.

Новичками в нем будут программный директор российского кинорынка Екатерина Бордачева, президент гильдии продюсеров РФ Ренат Давлетьяров и генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Среди других участников этого года: руководитель аналитического отдела Фонда кино Федор Соснов, учредитель киносети «Киноформат» Владимир Федоров, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, руководитель исследовательской компании «КиноЭкспертиза» Олег Иванов, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, продюсеры Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Джаник Файзиев, руководитель «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, гендиректор WDSSPR Антон Сиренко, гендиректор «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов, программный директор «Формулы кино» Майя Манерова, директор репертуарного планирования сети «Синема Стар» Ирина Прокофьева, журналист и кинокритик Антон Долин, главный редактор объединенной редакции «Фильм Про / Индустрия кино» Иван Кудрявцев, главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Мария Мухина, сценарист и режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин). Председателем экспертного совета вновь стал продюсер Леонид Верещагин.

28.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Фонд кино