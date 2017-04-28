Фонд кино разъяснил порядок отбора фильмов для господдержки

В Большом зале МИА «Россия сегодня» состоялась рабочая встреча сотрудников Фонда кино с представителями кинокомпаний. В рамках рабочей встречи были освещены условия и порядок отбора кинопроектов в целях поддержки производства национальных фильмов в 2017 году.

Как напомнила руководитель организационного департамента Екатерина Соснова, в этом году на поддержку фильмов Фонду будет выделено 3 млрд рублей. Из них лидерам отечественного кинопроизводства будут предоставлены 2,5 млрд рублей: два ­– на безвозвратной основе и 500 млн на условиях стопроцентного возврата. Иным организациям кинематографии предоставят 500 млн рублей на безвозвратной основе. Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства будут приниматься до 18:00 5 мая, в то время как срок подачи заявок от иных организаций кинематографии завершится в 19:00 22 мая.

Если раньше лимит выдачи средств ограничивался 70% от бюджета проекта, то сейчас эта цифра снижена до уровня двух третей. На безвозвратной основе Фонд может предоставить не более 400 млн рублей на один проект для лидеров кинопроизводства и не более 60 млн рублей – для иных организаций.

Заявка будет рекомендована к дальнейшему рассмотрению только при наличии определенного кассового потенциала у фильма. Он составляет не менее 250 млн рублей для лидеров и как минимум 150 млн – для иных организаций.

Порядок выдачи средств претерпел ряд изменений. Так, в этом году за счет финансирования Фонда кинокомпании смогут покрыть лишь те расходы, которые будут понесены после заключения договора. Кроме того, фильмы, получившие средства на безвозвратной основе, теперь обязательно должны проходить процедуру тифлокомментирования и субтитрирования.

При этом сохраняется размер обеспечительного платежа от компаний, подающих заявки на госфинансирование – он составляет 3% от запрашиваемых у Фонда средств. Платеж будет возвращен в течение 10 рабочих дней только в том случае, если проект не будет рекомендован к дальнейшему рассмотрению.

Новые пункты появились и в условиях рассмотрения заявок. С этого года к участию в отборе допускаются проекты, производство которых согласно утвержденному календарно-постановочному плану завершается не позднее трех лет с момента заключения первого договора на поддержку производства.

«Вы должны четко знать, что в этом году очень серьезное отношение идет к дате выхода в прокат. Фонд кино несет ответственность перед министерством культуры, если вы не соблюдаете даты. Поэтому мы не можем не усилить эту ответственность между вами и нами. Конечно, бывают форс-мажоры. Но в таком случае нужно не позднее чем за три месяца до старта фильма предоставить нам письменное обоснование ситуации. И решение об изменении даты проката принимать будет министерство», - предупредила руководитель правового департамента Ирина Ильина.

Она также подчеркнула, что отныне весь комплект документов, прилагаемых к заявке, не должен подвергаться изменениям на следующих этапах работы с Фондом.

«Раньше можно было в заявке дать один КПП, к питчингу – другой, а при заключении договора – третий. Сейчас даты и цифры должны быть сохранены в неизменном виде. Это очень серьезный момент, прошу учитывать», - добавила Ильина.

Требования к проектам остались прежними – в заявленном фильме ограничивается демонстрация курения, нельзя использовать ненормативную лексику, запрещена пропаганда наркотиков и т.д. Их полный перечень, а также остальные детали подачи заявки на получение господдержки указаны в приказе, который размещен на сайте Фонда.

28.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов