Фонд кино обновил состав Попечительского совета

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев внес изменения в состав Попечительского совета Фонда кино, сообщается на сайте организации. Этот совет принимает окончательное решение о том, какой проект получит господдержку и в каком объеме.

Теперь в состав совета будут входить заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Наталья Тимакова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский (заменит здесь Олега Добродеева), начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко и заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Таким образом, теперь в Попечительский совет фонда входит 16 человек. Десять из них – чиновники разных мастей, включая главу Департамента кинематографии Вячеслава Тельнова. Кроме того, в совет входят режиссер и продюсер Никита Михалков, а также глава «Мосфильма» Карен Шахназаров. Совет возглавляет Владимир Толстой.

13.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино