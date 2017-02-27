Фонд кино и ВЦИОМ обрисовали портрет посетителя российского кинотеатра

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов и исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев рассказали о результатах масштабного исследования аудитории российских кинотеатров. Пресс-конференция прошла на территории МИА «Россия сегодня». В ней также приняли участие руководитель практики мультимедийных исследований ВЦИОМ Александр Гладько и режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Исследование проводилось в четыре волны в декабре 2016 года и январе 2017 посредством личного интервью на выходе из кинозала. Было опрошено 7034 посетителя основных кинотеатров в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Уфе.

В ходе исследования выяснилось, что доля подростков в возрасте 14-17 лет равна доле посетителей кинотеатров в возрастной категории 35-44 и составляет 15%. Ядро кинотеатральной аудитории – то есть те, кто ходят много и часто – это молодые люди от 18 до 24 лет. Их в кинотеатрах 27%. Представительной оказалась и доля зрителей в возрасте от 25 до 34 лет – 33%. Кинозрителей старше 45 лет оказалось всего 9%, среди них лишь 2% составляют зрители старше 60 лет.

По данным, полученным в ходе ранее проведенного всероссийского опроса ВЦИОМ, 45% респондентов за последний год посещали кинотеатр как минимум один раз. Кроме того, каждый четвертый зритель (27%), стал ходить в кино в 2016 году чаще, чем в 2015-м. Новое исследование ВЦИОМа и Фонда кино уточнило эти цифры: большинство зрителей – 46% – ходят в кинотеатр 1-2 раза в месяц. Чаще всего фильмы в кинотеатре смотрят со второй половинкой – девушкой, молодым человеком, мужем или женой (33% респондентов). 29% зрителей посещают кинотеатр с друзьями или подругами, 21% – с родителями или детьми.

Для 30% респондентов поход в кинотеатр – это повод провести время с близкими и друзьями, 18% ориентируются на новинки и стремятся посмотреть их как можно скорее, 16% посетителей идут в кино, чтобы прочувствовать спецэффекты, посмотреть фильм в хорошем качестве. «Одиночек», которые идут в кинозал, чтобы расслабиться и отдохнуть самим, 12%. Всего 11% посещает кинотеатр, чтобы зарядиться эмоциями.

Одной из особенностей исследование было выделение пула так называемых «лидеров мнений», людей, которые ходят в кино не одни и лично принимают решение, на какой фильм «повести» друзей или близких. Лидеры мнений чаще, чем остальные зрители, заранее (более чем за день) планируют, какой фильм будут смотреть (72% против 63%). Для большинства из них наиболее важны жанр и тематика фильма (их упоминают 62% опрошенных), а также его сюжет (58%). Многие выделяют как важный фактор и актерский состав (46%). Интересно, что рейтинги фильма на различных порталах о кино, а также рекомендации кинокритиков и киноблогеров играют не самое большое значение – рейтинги упоминают 17% опрошенных, рекомендации – 6%.

В отличие от обычных зрителей, стремление провести время с друзьями и близкими у лидеров мнений реже является мотивом похода в кино, зато они более заинтересованы в скором просмотре новинок, ищут новых впечатлений, хотят окунуться в особую атмосферу. При выборе фильма они уделяют больше внимания, чем остальные зрители, стране производства фильма, его рейтингам на различных порталах о кино, а также наличию спецэффектов. Рекомендации же кинокритиков и киноблогеров для них менее важны, чем для остальных зрителей.

Важно, что в ходе исследования было собрано мнение зрителей о российском кино. 58% респондентов заявили, что российские фильмы 2016 года лучше, чем те, что выходили в прокат год-два назад. 22% посчитали, что изменений в качестве российских фильмов не произошло, и всего 7% ответили, что российские фильмы 2016 года были хуже, чем те, что выходили в прокат год-два назад. Кроме того, было выяснено, что в ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильм, 77% респондентов выберут просмотр российского фильма. Им не столь важна страна производства, сколько сюжет картины.

Поскольку исследование проходило в период новогодних праздников, были изучены и особенности отношения зрителей к выбору фильма и походу в кино вообще в период праздников в отличие от обычного посещения. Выяснилось, что люди, которые выбираются в кинотеатр 1-2 раза в полгода, чаще делают это именно в новогодний период (16% против 10%). В новогодние праздники люди чаще стремятся пойти в кино с близкими и друзьями, а также более тщательно выбирают фильм для просмотра (73% зрителей в праздничный период выбирают фильм более чем за день до сеанса).

«Я очень надеюсь, что результаты этого исследования помогут нашим продюсерам четче выстраивать стратегию, в том числе по разработке проектов и по работе с целевой аудиторией, – отметил Антон Малышев. – Надеюсь, что если такая работа всех заинтересует, мы ее сделаем ежегодной, с тем, чтобы отслеживать еще и динамику». «Здесь сейчас разбивается несколько легенд или мнений, которые вокруг киноиндустрии бытуют. С этим, безусловно, надо поработать», – прокомментировал результаты исследования актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

27.02.2017 Автор: Анна Багрова