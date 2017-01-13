Фонду кино вернули один из грантов на модернизацию кинозала

Одна из площадок, получившая в конце 2015 года грант Фонда кино на организацию кинозала на своей территории, была вынуждена вернуть деньги из-за невозможности выполнения одного из основных условий договора. Речь идет о Вяземском районном культурно-досуговом центре (КДЦ) в Смоленской области, который рассчитывал организовать кинопоказ в своем здании, однако не учел, что сеансы в переоборудованном на государственные деньги зале должны проводиться ежедневно и на регулярной основе. Это означало бы, что учреждению культуры придется свернуть деятельность всех творческих коллективов, для которой необходим одобренный в заявке большой зал. Кроме того, эта же площадка часто использовалась для проведения разнообразных городских, районных и областных мероприятий.

Чиновники в Вязьме попробовали изменить одобренную заявку, предложив для переоборудования малый зал КДЦ или зал в другом городском Доме культуры. Однако оба варианта не соотвествовали требованиям Фонда кино, и тот запретил использование полученных средств. Таким образом, администрация района была вынуждена вернуть полученный грант. В конце 2016 года Вязьма снова участвовала в конкурсе Фонда, однако ее новая заявка не получила одобрения.

13.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета