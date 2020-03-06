Новости


Фонд кино снова перенес сроки подачи заявок для господдержки фильмов

Они изменились как для проектов компаний-лидеров, так и других компаний

Фонд кино снова продлил сроки приема заявок от проектов российских кинематографистов, претендующих на получение господдержки производства фильмов в 2020 году. Информация об этом появилась на сайте организации. Сроки приема заявок от лидеров отечественного кинопроизводства теперь передвинуты на период с 19 марта по 1 апреля (включительно, до 19:00 по МСК). Список компаний-лидеров пока не объявлен. Ожидается, что по сравнению с прошлым годом в нем будут изменения.

А вот заявки от иных компаний уже принимаются. Фонд также продлил сроки приема таких проектов до 1 апреля (включительно, до 19:00 по МСК). 

Соответствующие приказы опубликованы на сайте Фонда кино.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

06.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Российская программа международных рибейтов остается под вопросом

KD Studios заключит мировое соглашение с Фондом кино

Фонд кино перенес срок подачи заявок на господдержку для кинокомпаний-лидеров

Дебютантам, аниматорам и кинодокументалистам предложат 100% господдержки

Фонд кино продлевает сроки приема заявок на господдержку кинопроизводства


Самое читаемое

И они вряд ли будут последними

Коронавирус отменил Бонда и MIPTV

Подробнее
Новости от Sony, UPI, «Экспоненты», «Пионера», «Кинологистики» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 24 февраля по 1 марта

Подробнее
Награждение победителей пройдет в Москве 29 марта

Премия «Ника» назвала номинантов

Подробнее
Лучшая из новинок только на четвертом месте топа

Касса четверга: в лидеры вернулись «Джентльмены»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 