Фонд кино снова перенес сроки подачи заявок для господдержки фильмов

Фонд кино снова продлил сроки приема заявок от проектов российских кинематографистов, претендующих на получение господдержки производства фильмов в 2020 году. Информация об этом появилась на сайте организации. Сроки приема заявок от лидеров отечественного кинопроизводства теперь передвинуты на период с 19 марта по 1 апреля (включительно, до 19:00 по МСК). Список компаний-лидеров пока не объявлен. Ожидается, что по сравнению с прошлым годом в нем будут изменения.

А вот заявки от иных компаний уже принимаются. Фонд также продлил сроки приема таких проектов до 1 апреля (включительно, до 19:00 по МСК).

Соответствующие приказы опубликованы на сайте Фонда кино.

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06.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино