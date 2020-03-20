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Субсидированные кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по российскому кино

Это послабление Фонд кино готов предоставить при одном важном условии

Региональные кинозалы освободили от штрафов за невыполнение плана по доле российского кино в общем плане показов за первый квартал 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минкультуры. Однако кинотеатры, которые по соглашению с Фондом обязаны поддерживать указанные в договоре долю и количество дней проката национальных фильмов, будут освобождены от штрафов только в случае, если регионы подтвердят вынужденную остановку кинопоказа официальными письмами. 

Таким образом, срывы планов по прокату российского кино могут быть объяснены лишь закрытием площадок на карантин. 

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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