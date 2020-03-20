Субсидированные кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по российскому кино

Региональные кинозалы освободили от штрафов за невыполнение плана по доле российского кино в общем плане показов за первый квартал 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минкультуры. Однако кинотеатры, которые по соглашению с Фондом обязаны поддерживать указанные в договоре долю и количество дней проката национальных фильмов, будут освобождены от штрафов только в случае, если регионы подтвердят вынужденную остановку кинопоказа официальными письмами.

Таким образом, срывы планов по прокату российского кино могут быть объяснены лишь закрытием площадок на карантин.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс