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Фонд кино определился с поддержкой проектов на стадии девелопмента

В этом году таких проектов будет семь

Фонд кино на своем сайте опубликовал список российских кинопроектов, которые смогут получить от организации средства на разработку. Это возвратные средства, и в этом году их могут выделить сразу семи кинокартинам.

В список попали проекты известных компаний и продюсеров. Так, средства на девелопмент в этом году получит лента ДАКАР от Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Фонд выделил деньги проекту «Киностудии КИТ» ТРИ ТОЛСТЯКА, а также продолжению семейной комедии 2015 года ПРИЗРАК с Федором Бондарчуком и Семеном Трескуновым, которое разрабатывается студией «Водород».

«Лемон Филмз Студио» Бакура Бакурадзе получит средства на разработку проекта БОГАТЫРЬ 2.0. Кинокомпания «22» может рассчитывать на субсидию проекту ЗЛОЙ ГОРОД, а компания «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» Юлии Мишкинене − на средства для проекта ФЕНОМЕН ДОУЭЛЯ. Еще одним получателем субсидии на девелопмент станет компания «Кайрос Фильм», занимающаяся фильмом ЧАСОДЕИ. ЧАСТЬ 1.

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22.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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