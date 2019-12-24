Фонд кино определился с получателями госсубсидий на детское и семейное кино

Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Информация об этом появилась на сайте организации.

Питчинг детского, семейного и анимационного кино прошел 10 декабря. На получение субсидий претендовало 13 художественных игровых и 5 анимационных проектов. Однако финансирование получат только два из них. Это ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ режиссера Оксаны Карас от «ТПО «РОК» Алексея Учителя и ЧУК И ГЕК режиссера Александра Котта от кинокомпании «Метроном фильм».

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ − это экранизация известной музыкальной сказки, приключенческая история с сюжетом, знакомым всем, кто смотрел одноименный классический мультфильм Гарри Бардина. Оттуда же в картину перекочуют песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина. Музыкальным продюсером фильма может стать Константин Меладзе. Играть в проекте уже согласились Полина Гагарина и Светлана Ходченкова.

ЧУК И ГЕК − это детское приключенческое кино в советском ретро-антураже с элементами фантастики: роуд-муви с песнями о путешествии двух детей к отцу, чтобы вместе встретить Новый год. На питчинге сообщалось, что интерес к проекту проявили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Бюджет фильма − 185 млн рублей. Бюджет проката − 60 млн рублей.

Совет Фонда кино также утвердил перечень уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов, которые могут рассчитывать на субсидии. Их получат все три претендента. Это КНЯЗЬ студии «ПАНОРАМА» и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации, лауреата премии Американской киноакадемии «Оскар» режиссера Александра Петрова, МУСОР от студии «Метрафильмс» и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства для детей и юношества, двукратного номинанта на премию Американской киноакадемии «Оскар» режиссера Константина Бронзита и режиссера Дмитрия Высоцкого и НЕПОКОЙ от студии «ШАР», режиссера Леонида Шмелькова и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации режиссера Наталии Дабижи.

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24.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино