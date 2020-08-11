Фонд кино открыл прием заявок на господдержку проектов в прокате

Фонд кино открыл прием заявок на получение субсидии на кинопрокат фильмов в 3 и 4 кварталах 2020 года. На господдержку могут рассчитывать российские проекты, имеющие статус национального фильма. Информация о начале конкурса появилась на сайте организации.
Заявки от продюсеров и кинокомпаний Фонд кино принимает с 11 до 18 августа (включительно, до 19:00). Все средства данного конкурса выделяются на возвратной основе.
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11.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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