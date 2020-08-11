Новости


Фонд кино открыл прием заявок на господдержку проектов в прокате

Организация готова выделить средства российским фильмам 3 и 4 кварталов

Фонд кино открыл прием заявок на получение субсидии на кинопрокат фильмов в 3 и 4 кварталах 2020 года. На господдержку могут рассчитывать российские проекты, имеющие статус национального фильма. Информация о начале конкурса появилась на сайте организации.

Заявки от продюсеров и кинокомпаний Фонд кино принимает с 11 до 18 августа (включительно, до 19:00). Все средства данного конкурса выделяются на возвратной основе.   

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

 

11.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании лидеры. Часть 2

Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании лидеры. Часть 1

Фонд кино объявил результаты седьмого конкурса по поддержке кинозалов

Фонд кино подал иск к создателям анимационного проекта «Джинглики»

Фонд кино объявил дату питчинга проектов от кинокомпаний-лидеров


Самое читаемое

Киносмотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

«Кинотавр 2020» объявил программу и имена членов жюри

Подробнее
Проект стал самым популярным и обсуждаемым сериалом лета

More.tv обнародовал общие цифры просмотров сериала «Чики»

Подробнее
К защите представлены 22 проекта

Фонд кино объявил дату питчинга проектов от кинокомпаний-лидеров

Подробнее
Видеосервис запускает конкурс сценариев

START инвестирует в производство короткометражек

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 