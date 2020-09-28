Фонд кино назвал победителей питчинга фильмов независимых компаний

Стали известны итоги очной защиты фильмов кинокомпаний, не входящих в список лидеров кинопроизводства, но претендующих на получение господдержки. На рассмотрение были допущены 60 кинопроектов. По итогам заседания, прошедшего 22 сентября под председательством советника Президента Российской Федерации Владимира Толстого, Советом был утвержден перечень из 25 проектов, которые будут поддержаны Фондом кино в текущем году на этапе производства. Все проекты ранее были оценены Сценарной рабочей группой, а также Экспертным советом Фонда кино.

Проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию Советом Фонда кино в 2020 году:

№ Организация кинематографии Название проекта 1 ЗАО «Мотор фильм студия» Спасите Колю! 2 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» Гензель и Гретель 3 ООО «Интерфест» Лётчик 4 Любовь-Морковь. Восстание машин 5 ООО «Кинокомпания «Гейт» 1993 6 ООО «Кинокомпания 25-й Кадр» Медея 7 ООО «Киностудия «Слово» Ненормальный 8 ООО «Компания «Новые люди» Первый Оскар 9 ООО «Лицензионные бренды» Пиноккио 10 Коты Эрмитажа 11 Большое путешествие. Специальная доставка 12 ООО «МЕМ-МЕДИА» Погребенный 13 ООО «Нон-Cтоп Продакшн» Чернобыль 14 ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП» Плакать нельзя 15 ООО «Пиманов и партнеры» Одиннадцать молчаливых мужчин 16 ООО «План 9» Самая большая луна 17 ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» Сердце Пармы 18 ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ» БЕШЕНСТВО 19 ООО «САГа» Воздух 20 ООО «Союзмультфильм» Формула воды 21 ООО «Студия «28 Панфиловцев» Литвяк 22 ООО «СТУДИЯ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ» Александр и Наполеон 23 ООО Телекомпания «Дикси-ТВ» Любовь и монстры 24 ООО «ТПО «РОК» Пальмира 25 ООО «Фонд Девелопмента Рики» Мой Домовой

Советом Фонда кино может быть принято решение о дополнительной поддержке еще нескольких проектов иных организаций кинематографии, выступивших на питчинге.

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28.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино