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Фонд кино перенес срок подачи заявок на господдержку для кинокомпаний-лидеров

Сроки для иных организаций кинематографии остаются прежними

Фонд кино снова перенес сроки подачи заявок на получение государственной финансовой поддержки для производства фильмов. Изменения касаются проектов так называемых «организаций-лидеров». Теперь заявок от них ждут только с 10 по 23 марта. Соответствующие поправки внесены приказом Фонда, опубликованным на сайте.

Ранее сообщалось, что лидеры могли подавать свои заявки уже с 17 февраля. Новый срок − почти на месяц дальше. Причины переноса официально не называются, однако, скорее всего, они связаны с изменением состава списка кинокомпаний-лидеров. Он до сих пор не опубликован.

При этом, для проектов иных кинокомпаний заявленные ранее сроки подачи на господдержку остаются прежними. Заявок от них ждут до 5 марта. 

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17.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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