Фонд кино подвел итоги третьего конкурса по кинофикации малых и средних городов

139 кинозалов в 127 населенных пунктах Российской Федерации получат деньги на организацию с нуля или на восстановление кинопоказа на своих площадках. Таковы результаты третьей волны конкурса по поддержке кинофикации малых и средних городов страны, объявленного Фондом кино. Напомним, что на этот раз действие государственной программы субсидирования было расширено на населенные пункты с численностью жителей до 500 тысяч человек.

Конкурс выиграли кинозалы из 46 регионов России. Интересно, что среди них есть и площадки из ранее не побеждавшей в программе республики Бурятия. Фонд одобрил к субсидированию сразу две заявки оттуда. А регионами-лидерами по числу одобренных заявок на этот раз стали Омская область (10 кинозалов) и республика Татарстан (8 кинозалов).

С полным списком победителей третьей волны кинофикации можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

19.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино