Новости


Фонд кино заранее объявил о приеме заявок от фильмов для поддержки в прокате

Рассматриваются проекты второго и третьего кварталов 2020 года

Фонд кино объявил о новом этапе приема заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.

В соответствии с Приказом Фонда кино от 24.12.2019 г. № 142 (в редакции Приказа Фонда кино от 27.03.2020 г. № 14) установлены сроки приема заявок от национальных фильмов, которые планируются к выпуску во 2 и 3 кварталах 2020 года. Заявок ждут в период с 13 по 24 апреля 2020 года (до 18-00 часов по Москве).

Соответствующие приказы опубликованы на сайте Фонда.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Питчинги Минкультуры и Фонда кино в этом году будут проходить в дистанционном режиме

Субсидированные кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по российскому кино

Фонд кино начал прием заявок на субсидии для организации кинозалов в 2020 году

Фонд кино еще раз перенес сроки подачи заявок для господдержки фильмов

Фонд кино снова перенес сроки подачи заявок для господдержки фильмов


Самое читаемое

Соответствующий приказ подписан Ольгой Любимовой

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта

Подробнее
Распоряжение поступило от заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры

Подробнее
Для прекращения работы площадок одних рекомендаций мало

АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатров

Подробнее
Несмотря на рекомендации Минкультуры

Российские кинотеатры пока не готовы закрываться

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 