Фонд кино заранее объявил о приеме заявок от фильмов для поддержки в прокате

Фонд кино объявил о новом этапе приема заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.

В соответствии с Приказом Фонда кино от 24.12.2019 г. № 142 (в редакции Приказа Фонда кино от 27.03.2020 г. № 14) установлены сроки приема заявок от национальных фильмов, которые планируются к выпуску во 2 и 3 кварталах 2020 года. Заявок ждут в период с 13 по 24 апреля 2020 года (до 18-00 часов по Москве).

Соответствующие приказы опубликованы на сайте Фонда.

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28.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино