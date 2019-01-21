У попечительского совета Фонда кино появятся дополнительные функции

Попечительский совет Фонда кино расширит свой функционал. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в интервью ТАСС. Совету достанется часть надзорных функций, но каких именно, министр не уточнил. Глава Минкультуры указал, что система финансирования кинопроизводства со стороны государства многоступенчата и у его ведомства и руководства Фонда есть понимание общих задач.

«Понимание с руководством Фонда есть − это понимание наших общих задач, которые заключаются в повышении качественного уровня финансируемого кино», − сказал Мединский.

Напомним, что в августе 2018 года Дмитрий Медведев утвердил новую версию устава Фонда кино, согласно которому в организации появился еще один орган управления − совет Фонда, а также ограничивался срок полномочий руководителей организации. После этого у Фонда сменился директор: вместо Антона Малышева им стал Вячеслав Тельнов.

Говоря о других мерах поддержки отечественного кинематографа, глава Минкультуры отметил, что его ведомство делает все от него зависящее. «Минкультуры имеет «в портфеле» целый комплекс инициатив по поддержке кинематографа. Но мы одни не можем бороться в чистом поле, − посетовал Мединский. − Все меры требуют всестороннего консенсуса и отрасли, и бизнеса, и законодателей, и наших коллег из других ведомств. То, что зависит только от нас, мы отрабатываем. Мне представляется нечестным, что в то время, когда Америка душит нас санкциями, мы распахиваем двери − и кошелек, и сердца − для американского кино».

Министр также сказал, что не видит угрозы в том, что создатели спорных картин в принципе не будут обращаться за прокатным удостоверением, предпочитая сразу выложить ленту в Интернет. При этом он отметил, что его ведомство готово рассмотреть заявку на получение прокатного удостоверения на фильм ПРАЗДНИК Алексея Красовского, но пока его создатели за ним не обращались. Также глава Минкультуры признался, что самого фильма не видел и не имеет такого желания.

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21.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС