Фонд кино объявил сроки конкурсов по поддержке выпуска проектов в прокат

Фонд кино объявил о начале отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате в 2018 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте организации. В течение следующего года Фонд проведет четыре конкурса на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с прокатом национальных фильмов.

Для национальных фильмов, выходящих в прокат в 1 и 2 кварталах 2018 года, конкурс пройдет с 15 по 26 января (до 18:00). Для национальных фильмов, выходящих в прокат во 2 и 3 кварталах 2018 года, – с 2 по 13 апреля (до 18:00). Для национальных фильмов, выходящих в прокат в 3 и 4 кварталах 2018 года, – с 23 июля по 3 августа (до 18:00). И, наконец, для национальных фильмов, выходящих в прокат в 4 квартале 2018 года и 1 квартале 2019 года, – с 22 октября по 2 ноября (до 18:00).

Финансирование на эти проекты по закону выделяется только на возвратной основе. Подробности можно найти на сайте Фонда.

22.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино