Новости


Фонд кино определился с получателями субсидий для модернизации кинозалов в 2019 году

Господдержка пойдет на 204 объекта

Фонд кино объявляет результаты шестого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. В список вошло 204 объекта по всей стране. Интересно, что благодаря конкурсу 2019 года первый кинозал, поддержанный Фондом кино, откроется в Еврейской Автономной области. Таким образом будет охвачено 80 субъектов Российской Федерации.

С полным списком получателей субсидии можно ознакомиться на сайте Фонда. На модернизацию каждого объекта будет выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 дней в квартал.

Напомним, что за время конкурсов Фонда, проводимых в 2015-2018 годах, были поддержаны 811 кинозалов. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

07.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Мединский раскритиковал регионы за низкую посещаемость кинозалов Фонда кино

Фонд кино определился с поддержкой проектов на стадии девелопмента

Фонду кино выделили дополнительный миллиард рублей

Названы победители питчинга Фонда кино для иных компаний

Кинотеатрам разрешили проверять паспорта зрителей


Самое читаемое

«Годзилла» уступила вторую строчку «Аладдину»

Предварительная касса уикенда: «Тайная жизнь домашних животных 2» не заметила конкурентов

Подробнее
Среди прочего его смутило, что фильмы компании снимаются на английском языке

Депутат попросил проверить правомерность господдержки проектов Kinodanz

Подробнее
Вручение наград состоится 27 октября

Стали известны обладатели почетных «Оскаров» этого года

Подробнее
Владимир Мединский заявил, что удаление сцен из фильма – на совести дистрибьютора

Минкультуры открестилось от ситуации с «Рокетменом»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 