Фонд кино определился с получателями субсидий для модернизации кинозалов в 2019 году

Фонд кино объявляет результаты шестого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. В список вошло 204 объекта по всей стране. Интересно, что благодаря конкурсу 2019 года первый кинозал, поддержанный Фондом кино, откроется в Еврейской Автономной области. Таким образом будет охвачено 80 субъектов Российской Федерации.

С полным списком получателей субсидии можно ознакомиться на сайте Фонда. На модернизацию каждого объекта будет выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 дней в квартал.

Напомним, что за время конкурсов Фонда, проводимых в 2015-2018 годах, были поддержаны 811 кинозалов.

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07.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино