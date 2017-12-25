Фонд кино начинает отбор компаний-лидеров 2018 года

Фонд кино начинает отбор компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на получение средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с производством и прокатом национальных фильмов в 2018 году. Прием заявок от компаний-претендентов будет открыт 9 января 2018 года.

Напомним, что список так называемых компаний-лидеров составляется на основе рейтинга кинокомпаний. Он составляется на основе зрительской оценки (посещаемости в кинопрокате) проектов компании, телевизионного рейтинга ее фильмов, числа и качества фестивальных наград, а также обладания национальными кинопремиями. Кроме того, учитывется продолжительность работы компании на рынке.

Отбор кинокомпаний будет проходить до 23 января 2018 года (до 19:00 часов). Ознакомиться с документами можно на сайте Фонда.

В 2017 году в список компаний-лидеров вошли десять игроков. Это «ТаББак», СТВ, «Арт Пикчерс Студия», «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Энджой мувиз», «Нон-стоп продакшн», «Централ Партнершип», «Дирекция кино», ПРОФИТ и «ВБД Груп».

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25.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино