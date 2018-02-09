Фонд кино назвал 10 кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства в 2018 году

В перечень компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в 2018 году, утвержденный Попечительским советом, вошли 10 кинокомпаний. Это практически те же участники, что и в прошлом году, однако теперь вместо Enjoy Movies в списке фигурирует «Творческо-производственное объединение «РОК».

Полный список компаний-лидеров кинопроизводства выглядит следующим образом: ООО «Арт Пикчерс Студия», АО «ВБД Груп», ЗАО «Дирекция Кино», ООО «Кинокомпания «СТВ», ООО «Нон-Стоп Продакшн», ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова», ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», ООО «ТаББаК», ООО «Творческо-производственное объединение «РОК», ООО «Централ Партнершип»

В соответствии с методикой составления рейтинга при определении лидеров оценивалась деятельность кинокомпаний за последние пять лет (с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года). Рассматривались три критерия: продолжительность работы на рынке и количество выпущенных ею фильмов; количество наград кинофестивалей и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами; а также зрительская оценка – посещаемость фильмов компании в кинотеатрах и телевизионный рейтинг. Кроме того, начиная с этого года, учитывается и кинотеатральный прокат фильмов, выпущенных компанией, на зарубежных территориях.

09.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино