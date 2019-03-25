Фонд кино поддержит выпуск в прокат нескольких российских фильмов

Фонд кино решил поддержать в прокате пять российских кинопроектов, имеющих статус национальных фильмов. Однако по факту субсидию на выпуск фильмов в кинотеатры получат только четыре картины. Это военные драмы БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ от кинокомпании «Блесс-фильм» (вышел 21 марта 2019 года), КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ от «Творческой студии «Стелла» (выходит 1 мая 2019 года) и БРАТСТВО от «Мастерской Павла Лунгина» (выходит 9 мая 2019 года), а также сказочное семейное фэнтези ДОМОВОЙ от компании «ТриоФильм» (выходит 11 апреля 2019 года).

Совет Фонда также вынес решение поддержать комедию СЕМЬ УЖИНОВ от компании «Мустанг филм», которая вышла в прокат 14 февраля. Однако продюсеры фильма отозвали поданную заявку и отказались от субсидии.

Напомним, что все средства, выдаваемые Фондом на поддержку фильмов в прокате, организация выделяет из собственных средств. Все они даются компаниям на обязательной возвратной основе.

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25.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино